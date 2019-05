Completamento `Lotto 10`, ecco le modifiche alla circolazione

Genova - Dalle ore 21.30 di giovedì 30 maggio alle 5.30 di venerdì 31 maggio è interdetto il transito veicolare sulle nuove rampe di collegamento tra via Guido Rossa e casello autostradale di Ge Aeroporto in entrambe le direzioni. La chiusura è necessaria per i lavori di completamento del "Lotto 10"



Traffico - Il flusso veicolare di via Guido Rossa in direzione Ponente deve uscire allo svincolo di piazza Savio per raggiungere via Siffredi, mentre i veicoli provenienti dal casello autostradale di Genova Aeroporto e diretti verso il centro città hanno due alternative:

raggiungere direttamente le aree aeroportuali (solo veicoli con peso inferiore a 7,5 ton.) e dirigersi verso levante transitando su via della Superba; dirigersi fino alla rotatoria Siffredi-Albareto dove, invertendo il senso di marcia, imboccano via Siffredi in direzione Levante.