Genova - Venerdì 3 maggio (e non il 2) dalle 7 chiude corso Perrone sia alle auto che ai pedoni: la decisione per lavori all’interno del cantiere di ponte Morandi. L’annuncio è arrivato da parte della Polizia Locale.



Stop - Il transito è vietato tra via Perini e via Borzoli, ad esclusione degli aventi diritto alle proprietà laterali carrabili e ai civici tra il 92 e via Borzoli che potranno passare da via Ferri. Ogni possibile variazione avverrà a seconda delle decisioni o meno che verranno assunte dalla struttura commissariale.