Forte di Monte Guano in tilt, il Comune vara la soluzione: «Senso unico alternato»

Gli assessori Balleari e Garassino hanno incontrato le istituzioni muncipali e i residenti

Genova - Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato dei forti disagi che ha subito la viabilità in via Forte di Monte Guano. Tratto stradale tradizionalmente utilizzato dai residenti di zona, ma oggi diventata una vera e propria via di fuga per "svalicare" in Val Polcevera da Cornigliano, e viceversa. «Abbiamo ascoltato il Comitato dei Residenti di Borzoli per trovare una soluzione» racconta Stefano Balleari, assessore alla Mobilità del Comune di Genova.



«Al momento attuale – continua Balleari - l’opzione più percorribile è quella di garantire il divieto d’accesso a questa strada durante l’orario scolastico di entrata e uscita delle scuole». La larghezza della carreggiata, in diversi punti, non consente il transito di due veicoli in ambo le direzioni. «Vedremo di gestire le risorse impiegando degli uomini della Polizia Municipale in quel tratto con un senso unico a fasce alterne nell’arco della giornata».



«È al momento l’unica soluzione praticabile – aggiunge Stefano Garassino -, il vero problema sono le risorse. Dobbiamo trovare agenti disponibili per poterli spostare in quest’area qua, poi valuteremo se questa soluzione funziona» conclude l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova.







Sul posto anche gli organi competenti del Muncipio V Val Polcevera e del Municipio VI Medio Ponente. Oltre i presidenti Federico Romeo e Mario Bianchi, presente anche l'assessore alla Viabilità del Municipio Medio Ponente Massimo Romeo, che racconta: «Nell'immediato non c'era altra soluzione praticabile. Ci ripromettiamo nel futuro immediato di concordare meglio le fasce orarie dell'ordinanza, mentre la prospettiva futura è l'apertura di un nuovo varco».



«L'altra soluzione di prospettiva - continua - è quella di aprire una strada che parte da una curva di Testa di Cavallo e va a finire a Borzoli, nella zona industriale di Consonnio». Una richiesta formalizzata dai municipi su invito dei residenti. «Il Comune si è impegnato a verificarne la fattibilità» ha concluso poi Romeo.