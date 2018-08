Genoa - Empoli: metro in servizio oltre la mezzanotte

Genova - In occasione dell’incontro di calcio Genoa – Empoli, in programma domenica sera alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris, la metropolitana sarà in servizio oltre mezzanotte sull’intera tratta da Brignole a Brin (ultima corsa da Brignole alle ore 00.30), oltre ai consueti servizi delle linee dedicate, BM (Molassana - Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento - Stadio) e KM (piazzale Kennedy - Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde - Stadio) con arrivo in via Monticelli.



Comune di Genova e AMT con tale provvedimento intendono agevolare gli spostamenti dei genovesi e in particolare degli abitanti della Valpolcevera con i mezzi pubblici, anche in occasione di eventi speciali.



Si ricorda che la metro effettua servizio non stop tutte le notti sulla tratta Brin – Dinegro.