Incidente e veicolo in avaria: mattinata difficile per chi è in auto

Problemi non solo in Lungomare Canepa ma anche in Autostrada

PROBLEMATICHE

Genova - Un tamponamento avvenuto in Lungomare Canepa ha provocato code e rallentamenti dalel prime ore di questa mattina verso Levante e anche sulla Strada Guido Rossa.



Disagi si sono registrati a Borzoli, unico sbocco per la Valpolcevera da Ponente e tra l’allacciamento A7 e A12 in direzione Milano a causa di un veicolo in avaria. Infine rallentamenti si sono avuti all’uscita del casello di Genova Aeroporto. Situazione regolare nel levante genovese.



