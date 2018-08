Lagaccio, arriva la comunicazione ufficiale: il ponte chiuderà lunedì 3 settembre

La strada alternativa dovrebbe essere quasi pronta

Genova - Ancora nessun problema questo weekend - durante il quale verrà mantenuto il senso unico alternato, ma a partire dalla mattinata di lunedì la musica cambia: il ponte del Lagaccio chiude al transito di mezzi pubblici e privati a partire dal 3 settembre.



L'ordinanza comunale - La decisione è stata presa ieri al Matitone, dove si è provveduto alla firma di un'ordinanza comunale. Al suo interno si specifica che per un periodo la struttura non sarà più accessibile al traffico sia pubblico che privato, il tutto per consentire degli interventi di verifica e manutenzione del ponte Don Acciai.



Modifiche alla viabilità - Come strada alternativa è stata indicata quella che corre tutt'intorno al campo del Lagaccio, che risulta già pronta per essere utilizzata. In questo modo sarà possibile consentire il passaggio anche ai messi Amt, anche se né le corse diurne del 35 né quelle notturne del 635 effettueranno alcuna fermata lungo quel tratto. A causa di alcuni restringimenti della strada alternativa, inoltre, è stata presentata anche la possibilità di istituire un senso unico alternato in alcuni punto, il tutto attraverso l'utilizzo di semafori.