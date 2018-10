Maltempo, ancora problemi alla circolazione per alcune linee bus

Genova - A seguito di alberi caduti e altri problemi stradali, alcune linee bus subiscono limitazioni di servizio. Di seguito i dettagli:



Linee 48 480 482 ritornano sui percorsi regolari, restano forti ritardi su tutte le linee della Valbisagno.



Linea 31 in direzione centro deviata su via Righetti tra via Bovio e via Piave



Linea 65 non raggiunge il capolinea di San Cipriano



Linea 71 limitata a Granara



Linea 189 regolare



Linea 192 limitata a via De Sanctis



Linea 356 limitata a via Fratelli Cervi



Linea integrativa I15 non transita per Serino



Funicolare Zecca-Righi ferma, istituito bus F2

Cremagliera Granarolo ferma, istituito bus G1



Ascensore Scassi fermo, istituito bus HS

Ascensore Quezzi fermo



Navebus ferma