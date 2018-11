Manutenzione della metro, pronto servizio di bus sostitutivo

Genova - Amt informa che dalle ore 22.00 di martedì 20 novembre alle ore 5.00 di mercoledì 21 novembre dovranno essere effettuate attività di manutenzione in metropolitana sulla tratta Brin - Dinegro. Contestualmente all’effettuazione degli interventi, il servizio notturno della metro tra Brin e Dinegro dovrà essere sospeso. Le ultime partenze saranno alle ore 21.30 da Brignole per Brin e alle ore 21.37 da Brin per Brignole.



Per agevolare gli spostamenti dei cittadini, in alternativa alla metropolitana, AMT ha organizzato un servizio bus sostitutivo gratuito. Il collegamento bus sarà in servizio da Brin a via Fanti d’Italia, transitando per via Borzoli, ogni 15 minuti dalle ore 21.45 alle ore 00.30 e ogni 45 minuti dalle ore 00.30 alle ore 5.00.



Di seguito l’orario del servizio bus sostitutivo



Da Brin a via Fanti d’Italia

21.45 - 22.00 - 22.15 - 22.30 - 22.45 - 23.00 - 23.15 - 23.30 - 23.45 - 00.00 - 00.15 - 00.30 - 1.15 - 2.00- 2.45 - 3.30- 4.15 - 5.00



Da via Fanti d’Italia a Brin

21.45 - 22.00 - 22.15 - 22.30 - 22.45 - 23.00 - 23.15 - 23.30 -23.45 - 00.00 - 00.15 - 00.30 - 1.15 - 2.00 - 2.45 - 3.30 - 4.15 - 5.00



Alle ore 5.00 di mercoledì 21 novembre riprenderà il normale servizio diurno della metropolitana.