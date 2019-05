Manutenzione della metro, stop nella notte tra l´8 e il 9 maggio

Genova - Amt informa che dalle ore 21.30 di mercoledì 8 maggio alle ore 5.00 di giovedì 9 maggio dovranno essere effettuate attività di manutenzione in metropolitana. Contestualmente all’effettuazione degli interventi, il servizio della metro dovrà essere sospeso: le ultime partenze saranno alle ore 21.17 da Brignole per Brin e alle ore 21.10 da Brin per Brignole.



Contestualmente alla chiusura della metropolitana sarà possibile utilizzare la linea FP in servizio da Principe a Brin fino alle ore 22.00 e la linea 9/ (Caricamento - Brin), dalle 21.00 all’1.15.

La linea notturna N3 sarà attiva come di consueto dalle ore 00.00 alle ore 5.30



Alle ore 5.00 di giovedì 9 maggio riprenderà il normale servizio diurno della metropolitana.