Mattinata difficile sul fronte traffico: a complicare il tutto anche un incidente

Genova - Traffico intenso fin dalle prime ore di questa mattina: alcuni rallentamenti si sono registrati in zona Bolzaneto a causa di una temporanea chiusura del casello autostradale in ingresso, risolti entro le ore 07,00, dopo la riapertura del casello autostradale. Rallentamenti anche in via 30 Giugno 1960 direzione mare. .



Incidente - Alle 07,30 circa si è verificato un incidente con feriti sulla Strada A. Moro sulle corsie per la direzione levante, immediatamente dopo l' accesso dal Ponte Elicoidale, con i conseguenti rallentamenti. Dalle ore 20,00 alle ore 06,00 dei giorni 4 - 5 - 6 Giugno 2019 verra' effettuata l' asfaltatura di Lungomare Canepa