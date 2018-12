Metropolitana, manutenzione sulla tratta Brin-Dinegro nella notte tra lunedì e martedì: ecco come muoversi

Genova - A causa delle attività di manutenzione sulla tratta Brin-Di Negro, l'Amt sarà costretta a interdire il traffico da quel punto in poi a partire dalle 22 di lunedì 3 dicembre e fino alle 5 di martedì 4 dicembre. Le ultime partenze saranno alle ore 21.30 da Brignole per Brin e alle ore 21.37 da Brin per Brignole.



Bus sostitutivi - Per agevolare gli spostamenti dei cittadini, in alternativa alla metropolitana, Amt ha organizzato un servizio bus sostitutivo gratuito. Il collegamento bus sarà in servizio da Brin a via Fanti d’Italia, transitando per via Borzoli, ogni 15 minuti dalle ore 21.45 alle ore 00.30 e ogni 45 minuti dalle ore 00.30 alle ore 5.00.

Gli orari degli autobus in questione sono i seguenti:

- Da Brin a via Fanti d’Italia:

21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 – 00.00 – 00.15 – 00.30 – 1.15 – 2.00- 2.45 – 3.30- 4.15 – 5.00

- Da via Fanti d’Italia a Brin:

21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 -23.45 – 00.00 – 00.15 – 00.30 – 1.15 – 2.00 – 2.45 – 3.30 – 4.15 – 5.00

Alle 5 di martedì 4 dicembre riprenderà il normale servizio diurno della metropolitana.