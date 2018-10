Ponte Morandi, nuovi bus navetta per gli studenti della Val Polcevera

Genova - Da quest’oggi sono entrati in funzione due nuovi bus dedicati agli studenti della Val Polcevera. Come noto Atp Esercizio ha deciso di istituire un servizio gratuito di corriere navette dedicato agli studenti delle scuole superiori che siano residenti nei Comuni della Valle Stura e della Val Polcevera. Di quest’oggi l’entrata in funzione di due mezzi Iveco Crossway (vedi foto) da 10.5 metri, acquistati in collaborazione con il Miur con cui ha portato avanti una fruttuosa collaborazione il vice presidente Atp Esercizio, Franco Malerba.



«A questo modo rafforziamo un servizio essenziale e fondamentale per chi vive nella vallata. Dopo il crollo di ponte Morandi l’esigenza del trasporto scolastico è diventata fondamentale anche per i liceali e gli studenti degli istituti superiori genovesi – premette Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana – come il resto del servizio che svolgiamo in Val Polcevera, anche quello svolto a favore dei ragazzi con i mezzi nuovi di zecca, necessita per poter funzionare al meglio che resti in funzione il deposito di Bolzaneto. Auspico che la paventata chiusura dell’area non si verifichi».



Il servizio di mobilità è dedicato a tutti i ragazzi che abitano nelle due vallate. Ogni giorno sei navette partono da Rossiglione, Ceranesi, Campomorone, Serra Riccò, Sant’Olcese e Mignanego.