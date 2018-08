Ponte Morandi, una terza navetta bus gratuita AMT tra via Fillak e Principe

Genova - Un terzo servizio di bus navetta gratuito tra via Fillak al Campasso e via Fanti d’Italia a Principe.



Da via Fanti d’Italia percorre via Buozzi, Dinegro, via di Francia, piazza Montano e via Fillak.



In direzione opposta transita per piazza Montano, via Cantore, Dinegro e via Fanti d’Italia. Il provvedimento, disposto da oggi da Comune di Genova e AMT, intende agevolare ed incentivare gli spostamenti dei cittadini con i mezzi pubblici.



Il collegamento bus tra via Fillak e via Fanti d’Italia è attivo tutti i giorni dalle ore 5 alle ore 22 e si aggiunge ai servizi SP e BM in Valpolcevera e a Ponente.