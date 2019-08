Previsto l´arrivo di oltre 7mila auto dirette ai traghetti: giornata da bollino nero all´orizzonte

Genova - Si sono svolte ieri le riunioni tra Comune, Autorità portuale, Capitaneria di Porto e forze dell'ordine per definire il piano speciale di gestione del traffico: oggi, infatti, si prevede una giornata da bollino nero per il traffico genovese, e questo in virtù del fatto che è stato previsto l'arrivo di 7 mila auto dirette al terminal traghetti.



Il flusso straordinario - Questo grande esodo di persone si va a sommare al già pesante traffico ordinario, a sua volta debilitato dai vari problemi che da un anno attanagliano la viabilità del post-Morandi. Per queste ragioni, nel corso della giornata di ieri sono state disposte alcune misure per velocizzare l'ingresso in porto e limitare gli ingorghi all'uscita dai caselli, sulla Guido Rossa e su Lungomare Canepa.



Il traffico - Per ora il traffico cittadino non sembra aver ancora risentito di alcun problema: è probabile che gli imbarchi abbiano orali serali, quindi al momento non risulta nulla da dichiarare.

Questa mattina i punti più colpiti dal problema traffico sono state le autostrade del nodo genovese: sulla A26 si registrano numerose code in direzione Genova, mentre la A10 è attanagliata da ingorghi e rallentamenti già dalle prime ore di questa mattina. Traffico intenso anche sulla A12 in direzione Rossigliano.