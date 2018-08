Primo lunedì post ferie, caos e rallentamenti al traffico genovese

Genova - Come ogni anno, il lunedì immediatamente successivo al rientro dalle ferie dà parecchia noia, e non solo dal punto di vista dell'umore. Purtroppo, infatti, anche le strade genovesi stanno risentendo del grande caos da rientro, e i rallentamenti alla viabilità sono parecchi.



Il traffico - I problemi maggiori si riscontrano sul nodo di Sestri - principalmente nei pressi della rotonda di via Siffredi e nelle zone limitrofe -, in cui confluiscono sia il traffico urbano che quello di auto e camion in uscita dall'autostrada. Ulteriori rallentamenti anche all'uscita di Bolzaneto e nel tratto urbano subito successivo, oltre ai prevedibili disagi nella zona di Borzoli.