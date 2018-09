Rallentamenti in Valpolcevera e traffico intenso in Valbisagno per un incidente. Sulla costa viabilità regolare

Genova - Salvo alcuni rallentamenti in Valbisagno e in Valpolcevera, la mattinata per ora pare essere abbastanza tranquilla per il traffico cittadino.



Circolazione regolare sulla Guido Rossa in direzione levante, con qualche rallentamento solamente al semaforo per immettersi su Piazza Savio a causa del traffico - generalmente congestionato le prime ore della mattina - sull'Aurelia in direzione centro, nel tratto compreso tra Viale Villa Gavotti e Piazza Savio. Viabilità regolare anche a Cornigliano e in via Borzoli, oltre che all'uscita dal casello Genova Aeroporto e la conseguente immissione in via Siffredi. Traffico nella norma anche a Levante e nelle zone del centro cittadino.



Diverso il caso della Valpolcevera, che questa mattina è stata vittima del solito traffico molto intenso, con forti rallentamenti sulla direttrice Reta-Pastorino-Colano e incolonnamenti nella rotatoria sita in prossimità del casello autostradale di Bolzaneto: al momento, comunque, la circolazione si sta iniziando a regolarizzare. Traffico molto intenso anche in Valbisagno, in direzione mare - nel tratto compreso tra Ponte Carrega e Ponte Monteverde -, per la presenza di un cantiere stradale e di un incidente avvenuto questa mattina in Lungobisagno Istria.