Genova - Traffico intenso sulle principali direttrici direzione centro città: rallentamenti si sono registrati

sulla strada Guido Rossa e lungomare Canepa per la direzione levante e sulla strada Aldo Moro per la direzione ponente.



Stop - La polizia locale ricorda le chiusure di corso Perrone nel tratto compreso tra via Perini e via Borzoli per lavori relativi alla demolizione del viadotto Morandi e fino al giorno 11 maggio la chiusura di via Fillak nel tratto compreso tra via Porro e via Campi. Fino al giorno 17 maggio permane anche la chiusura di ponte Feritore.