Tir in Sopraelevata, ennesimo avvistamento: «Forse è l´ora di mettere gli ultimi limitatori di sagoma...»

La segnalazione arriva direttamente dal Consigliere comunale della Lega Francesca Corso

Genova - Nonostante l'apposizione presso diverse uscite ed entrate dei ormai noti limitatori di sagoma, continuano - purtroppo - gli avvistamenti di mezzi pesanti sulla Sopraelevata.



L'ennesimo caso - Un situazione che - oltre che pericolosa - sta diventando anche insostenibile per i cittadini, stanchi ogni giorno di rischiare ingorghi e rallentamenti sulla Strada Aldo Moro, già di per sé spesso congestionata, a maggior ragione dopo il crollo di Ponte Morandi. Questa volta la segnalazione arriva direttamente dalla pagina Facebook del Consigliere comunale del Carroccio Francesca Corso, che per l'ennesima volta lamenta la mancanza di limitatori di sagoma agli accessi della Sopraelevata. Lei stessa nei mesi scorsi si è battuta in prima persona perché le suddette strutture fossero installate presso i principali ingressi della strada, e - benché il suo lavoro abbia già dato i primi frutti - pare che alcuni ancora manchino all'appello. Come dice giustamente Corso, allora, «forse è l'ora di metterli».