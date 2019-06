Tra cantieri e chiusure, traffico intenso a Genova

Genova - Traffico intenso fin da questa mattina sulle principali direttrici direzione centro città: oltre alla chiusure di via Fillak e ponte Feritore sono presenti cantieri nel tratto piazza delle Americhe, viale Duca d'Aosta, via Cadorna ed in lungomare Canepa con modifiche alla viabilità.



Corteo - In occasione del 27° anniversario della strage di Capaci è partito da via Sardorella un corteo commemorativo che raggiungerà, attraverso le vie cittadine circa i giardini Taravacci presso via Giulio Tanini.