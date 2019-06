Genova - Alle ore 21:30 circa è stato riaperto il tratto di A7 compreso tra l'allacciamento A7/A12 e Genova Ovest in entrambe le direzioni a seguito della chiusura disposta dalle autorità competenti, per consentire le operazioni di demolizione delle campate lato est del Viadotto Polcevera.

Conseguentemente sono state revocate le ordinanze di divieto di circolazione per i mezzi pesanti disposte per l'occasione nelle Provincia di Genova.



Al momento si registrano code in diminuzione tra Busalla e l'allacciamento con la A12 in direzione di Genova Ovest.