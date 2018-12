Traffico congestionato in alcune vie cittadine e tratti autostradali: lunedì di caos

Un autocarro era rimasto in avaria sulla rampa tra via Guido Rossa e Genova Aeroporto

Genova - Alcuni disagi per il traffico questa mattina a Genova. Un autocarro è rimasto in avaria sulla rampa che collega via Guido Rossa al casello di Genova Aeroporto che ha provocato rallentamenti alla circolazione, prima dell'intervento della Municipale. Lunghe code anche sul lungomare di Pegli e traffico a tratti bloccato in via Merano e Puccini, oltre che in Corso Europa.



In autostrada coda tra Genova Pegli e Genova causata dal tratto chiuso. Tra Genova Bolzaneto e Busalla coda per un incidente avvenuto di prima mattina. Coda infine tra Genova est e il bivio Milano-Genova