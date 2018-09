Traffico e rallentamenti da Ponente verso il Centro

In via Amarena chiusa temporaneamente per una fuga di gas

Genova - Traffico intenso e code dal ponente verso il centro città: code e rallentamenti si sono registrati tra via Merano e piazza Savio e sulla strada Guido Rossa e lungomare Canepa.



Salone - Scorre regolare la circolazione nella zona di piazzale Kennedy dove è in corso fino alla giornata odierna il 58esimo Salone Nautico. Disagi, infine si sono registrati in via Amarena chiusa temporaneamente e poi riaperta per una fuga di gas. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Locale per garantire regolare il traffico.



