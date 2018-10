Traffico intenso a Ponente ma senza particolari criticità

Genova - Traffico intenso sia a ponente che a levante di Genova: rallentamenti si registrano nel tratto via Albareto e via Siffredi, in via Borzoli verso la Valpolcevera e a levante in via Cavallotti.



Disposizioni - Con l’allerta arancione la polizia locale ricorda la riapertura di scuole e cimiteri esclusi Voltri e Crevari, e la chiusura di parchi e ville per la attesa verifica degli alberi. Sono soppressi i servizi della funicolare Zecca/Righi, Navebus e Ferrovia Genova/Casella: per tutti sono previsti servizi sostitutivi. Infine la linea 15 dell' AMT non transita a Serino a causa di caduta alberi.