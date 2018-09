Traffico rallentato verso il centro di Genova: ennesima mattinata difficile

Genova - Ennesima mattinata difficile per chi dal Ponente e dalla Valpolcevera ha raggiunto il centro di Genova. Forti rallentamenti si sono verificati fin dalle prime ore della mattina in via Merano, via Soliman, via Puccini, via Albareto e via Siffredi. Traffico intenso è stato registrato anche nell’area che conduce al casello autostradale di Genova Bolzaneto.



Sul posto sono presenti pattuglie della Polizia Locale per regolare il traffico nelle maggiormente interessate dalle code. Non si sono registrati inconvenienti su via Guido Rossa e Strada Aldo Moro.