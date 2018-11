Viabilità, il maltempo non perdona: strade e ferrovie nel caos

Genova - Il tanto amato black friday arriverà il prossimo 23 novembre, ma diciamo che di "venerdì nero" si può parlare già oggi... anche se in questo caso l'argomento non è dei più piacevoli. Il maltempo che sta flagellando la Liguria in queste ore continua a far danni, e a farne le spese questa volta sono i trasporti, senza troppe distinzioni: sia gomma che ferro, infatti, stanno risentendo in maniera alquanto pesante dei disagi creati da pioggia, vento e conseguenti smottamenti.



Treni - Dopo la frana che alle 5.40 di questa mattina ha investito il treno regionale 11361 - facendolo deragliare all'altezza di Santa Margherita Ligure e e causando importanti ritardi sull'intera tratta - anche la stazione di Genova Piazza Principe ha avuto i suoi bei problemi: qui, infatti, un mezzo d'opera stato costretto allo svio, comportando numerosi disagi sulla Genova-Ventimiglia.



Strade - Numerosi problemi anche per il trasporto su gomma, soprattutto (come prevedibile) nel nodo autostradale genovese. I disagi principali sono stati riscontrati all'altezza del casello di Genova Est per le vetture che viaggiano verso ponente, dove si registrano code e rallentamenti importanti.



Metro - Disagi legati al maltempo anche per la stazione metropolitana di Brin, dove i sensori (innescati dalla forte pioggia) hanno costretto i tecnici di Amt a sospendere temporaneamente il servizio.