Viabilità in tilt, traffico e code su autostrade e sopraelevata

Genova - Traffico intenso e pioggia sul nodo autostradale genovese. Non si preannuncia una mattinata facile per gli automobilisti. Autostrade segnala infatti diverse code su A7, A10 e A12. Traffico intenso anche in città con rallentamenti soprattutto in Sopraelevata, dove intorno alle ore nove la viabilità era praticamente ferma. Traffico anche in A12, sempre per traffico intenso, coda questa mattina tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova.



La situazione attuale si starebbe riprendendo, attualmente in sopraelevata le macchine circolano in modo uniforme.