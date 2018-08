Viabilità, la strada portuale sarà aperta entro il 15 settembre. Bucci: «Stiamo lavorando bene»

Genova - Dal 15 settembre verrà aperta la strada portuale, la prima valida alternativa per il traffico pesante. È il sindaco Marco Bucci ad annunciarlo, fiero anche di ricordare come questo sia «l'esempio di una città che sta lavorando bene», anche perché la maggior parte di coloro che avevano parte delle aree su cui a breve passerà la strada portuale - tra cui Ilva, Messina e Spinelli - «si sono tutti sacrificati per l'interesse comune».



La strada - Si tratta di una strada si congiungerà con la sopraelevata portuale e raddoppierà la viabilità in questa zona. In questo contesto, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti non ha mancato di ricordare che queste «sono opere che rientrano nel finanziamento dell'ordinanza di protezione civile e del commissario straordinario. Consentirà il deflusso dei mezzi pesanti, allegerendo il traffico cittadino. Il ponte verrà certamente abbattuto con tempi e modalità che ci verranno presentato entro venerdì prossimo dopodiché faremo una valutazione. Di certo tutto il ponte sarà abbattuto».