Viabilità, lavori in netto anticipo per il ponente: via Rubens verso la riapertura totale

Genova - «Chiediamo scusa ai cittadini che hanno subito un disagio, ma sappiate che abbiamo anticipato i tempi rispetto al previsto: entro Natale avremo la strada riaperta completamente». L'oggetto di tanto discutere è via Rubens, la strada tra Voltri e Arenzano chiusa lo scorso 26 novembre a causa di un cedimento strutturale del manto stradale.



Una boccata d'aria fresca - Parole rassicuranti quelle dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella, che - dopo la parziale riapertura al traffico di ieri - ha annunciato (per ora ancora in via ufficiosa) la prossima apertura totale di via Rubens, nel ponente cittadino.