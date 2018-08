Viabilità, tutte le informazioni per raggiungere Genova

Genova - Sulla A10 Genova-Savona chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni. Coloro che provengono da Milano e sono diretti al porto di Genova o Livorno possono percorrere la A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure e uscire a Genova Ovest per il porto o proseguire lungo la A12 per Livorno. Da Ventimiglia-Savona l'aeroporto di Genova è raggiungibile percorrendo la A10 e utilizzando l'uscita di Genova



Aeroporto - Chi proviene invece dalla A12 Genova-Livorno può uscire a Genova Ovest lungo la A7 e procedere lungo la viabilità ordinaria.



Corridoio Tirrenico - Chi da Ventimiglia-Savona è diretto verso Livorno può utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, tramite la D26 Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la A7 Milano-Genova in direzione Genova tramite cui raggiungere la A12 in direzione di Sestri Levante. Dal Frejus o Monte Bianco verso il corridoio tirrenico si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia, proseguire in A1 Milano-Napoli verso sud per poi percorrere la A15 Parma-La Spezia.



Aeroporto di Genova - Chi proviene da Milano ed è diretto all'aeroporto di Genova, può percorrere la A7 Milano-Genova e, tramite la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino, proseguire in A26 in direzione Genova, per raggiungere l'uscita di Genova Aeroporto tramite la A10.



Porto di Genova - A chi da Frejus o Monte Bianco è diretto al porto di Genova si consiglia di raggiungere la A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure per poi uscire a Genova Ovest.



Nodo di Bologna - Chi da Ventimiglia-Savona è diretto verso il nodo di Bologna può utilizzare la A6 Torino-Savona da cui raggiungere la A21 Torino-Piacenza-Brescia per poi proseguire lungo la A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna



Corridoi Nord Ovest-Nord Est - Da Ventimiglia o Savona tramite la A10 percorrere la A6 in direzione di Torino da cui proseguire per A21 o A4 a seconda delle destinazioni.