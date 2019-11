`100 case 100 idee`, l´assessore Laura Gaggero all´iniziativa sul turismo sostenibile

Genova - L'assessore al turismo e al marketing territoriale del Comune di Genova Laura Gaggero ha partecipato questa mattina all'evento "100 case 100 idee. Le primarie dell'ospitalità", organizzato presso la sede di Liguria Digitale.



Parole chiave dell'appuntamento, lanciato in simultanea dalla community di Airbnb in molti Comuni italiani – tra i quali, oltre a Genova, grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino – sono state "responsabilità" e "sostenibilità". La discussione si è incentrata intorno ai temi ambientali, sociali (ad esempio la sicurezza e il rapporto fra turisti e residenti) ed economici (pagamento imposta di soggiorno, indotto commerciale).



«È stata un'occasione di confronto proficua e stimolante tra associazioni, operatori e rappresentanti delle amministrazioni – dichiara l'assessore Gaggero –. Genova ha da tempo avviato un rapporto di collaborazione grazie anche all'accordo sottoscritto dal Comune con Airbnb per la riscossione dell'imposta di soggiorno. L'obiettivo condiviso è attrarre sempre più una tipologia di turismo di qualità e rispettoso dell'ambiente e della città. Ricordo anche che Genova è capofila del Progetto URBACT "Tourism friendly cities" che raggruppa 10 città europee per sviluppare politiche di aumento dei flussi mantenendo un equilibrio fra sviluppo turistico e qualità della vita dei residenti. Mercoledì 20 novembre parteciperò, nell'ambito dell'Assemblea Generale ANCI, all'incontro annuale delle città italiane URBACT, che avrà luogo ad Arezzo e al quale sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In quell'occasione presenterò il nostro progetto sul turismo sostenibile "Tourism-Friendly Cities"».