`Cgil c´è verso il Primo Maggio`, martedì negli spazi di MusicForPeace

Genova - Si terrà martedì 30 aprile 2019 a partire dalle ore 18 presso gli spazi di MusicForPeace in Via Balleydier 60 (zona elicoidale Genova Sampierdarena), la festa organizzata dalla Camera del Lavoro dal titolo "CGIL C'E' verso il Primo Maggio".



«In occasione della festa dei lavoratori, la Cgil organizza una giornata di festa e riflessione che avrà come filo conduttore lavoro, musica e diritti. Moltissimi gli appuntamenti dedicati a grandi e piccini: si inizia alle 18 nella piazza dei diritti con un spazio dedicato ai più piccoli con mangiafuoco e trucca bimbi. Alle ore 18.30 nello spazio dibattiti l'iniziativa dal titolo "Stessi diritti, nuovi lavori" in cui interverrà, tra gli altri, Igor Magni Segretario Camera del Lavoro Metropolitana di Genova».



«Dalle 19 nello spazio ballo Solidarbus liscio, zumba e caraibici con Ornella Delfino e la Scuola di Ballo Arci Tinacci e dalle 18 presso il campo sportivo, Torneo di Calcio con tante squadra tra cui i ragazzi di Quarto Pianeta, gli Insuperabili e la squadra Cgil. Alle 21.30 nello spazio cinema la proiezione de "Il mondo di Carlo" un film di Max Gaggino. L'opera racconta la particolare impresa del comico e cantautore genovese Carlo Denei in viaggio a piedi verso Sanremo per il concerto più lungo del mondo. E poi tanta musica nello spazio concerti con l'esibizione di diversi gruppi musicali emergenti e con il gran finale di Zibba, Bunna, Raphael Double Truble».