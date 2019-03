Il premier si dirigerà a Certosa per incontrare i cittadini ai confini della zona rossa e i lavoratori licenziati

Genova - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Genova per il primo giorno del Festival di Limes in programma a Palazzo Ducale. Il premier è stato accolto dal sindaco Marco Bucci che gli ha consegnato una cravatta con la scritta "Femmo torna Zena Superba". Insieme al primo cittadino erano presenti l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo e il prefetto Fiamma Spena



Ponte - Conte ha dialogato con il direttore Lucio Caracciolo sul tema "Una strategia per l'Italia" ricordando che la «Via della seta è per noi strategica. Il fatto di essere collocati nella alleanza atlantica non ci impedisce però di fare scelte economiche e commerciali con la Cina per avere maggiori opportunità».



Ponte - Successivamente il presidente del Consiglio si dirigerà a Certosa per uno scambio di battute con il comitato dei cittadini a confini della zona rossa e con i lavoratori che sono stati licenziati a causa del crollo del viadotto del 14 agosto scorso.