`Fridays for Future`, M5S: «Pieno appoggio alla manifestazione»

Genova - «Il MoVimento 5 Stelle Liguria condivide e appoggia la manifestazione di oggi che, dai giardini di Brignole a piazza Matteotti, vedrà nuovamente sfilare in corteo gli attivisti dei 'Fridays for Future'. Come loro, anche noi ci appelliamo affinché sia dichiarato lo stato di emergenza climatica. Occorre da parte di tutti un impegno concreto per gestire l'emergenza in corso: a cambiare deve essere il sistema, non il clima»: così in una nota i consiglieri pentastellati.



«A cambiare devono essere le leggi scellerate che penalizzano ad esempio i nostri parchi e con loro la preziosa biodiversità della Liguria - aggiungono - A cambiare deve essere la mentalità, partendo da una maggiore consapevolezza e da un uso ragionato delle risorse: arginare il più possibile se non azzerare il consumo di plastica usa e getta, ad esempio, dismettere l'uso di pesticidi o scegliere forme di mobilità ecosostenibili potrebbero essere i primi passi. C'è molto da fare, ma non è troppo tardi. Ascoltiamo i nostri ragazzi: in gioco, c'è il loro futuro».