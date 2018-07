«Il capogruppo di FdI Campanella insulta Laura Boldrini. Bucci si esprima»

Così il Gruppo del Pd in Comune a Genova

Genova - «Il pesante turpiloquio di Alberto Campanella contro Laura Boldrini va duramente condannato. E' estremamente grave che chiunque usi termini offensivi di genere per attaccare le donne, mettendo in atto una sistematica delegittimazione del loro ruolo, qualunque esso sia»: così il Gruppo Pd in Comune a Genova.



Intervento - «Diventa intollerabile se a farlo è il capogruppo FI del Comune di Genova, un capogruppo di maggioranza che esercita per legge ed elezione la funzione di rappresentanza, anche dell'elettorato femminile, purtroppo non esente da un linguaggio simile, nei confronti dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini. La storpiatura offensiva del cognome Boldrini, tra l'altro, è già stata duramente condannata in passato, riprovazione che Campanella non solo fa finta di ignorare ma infrange. Le battaglie politiche si devono combattere usando altri strumenti. Ci aspettiamo una presa di posizione della Giunta e del sindaco Bucci a cui martedì prossimo in Consiglio chiederemo una presa di posizione ufficiale e netta sulle frasi di Campanella. Chiediamo che si dissocino pubblicamente», conclude il Pd.