«Il sindaco ha fatto tanto e i genovesi non hanno mai mollato: sono felice»: Salvini arriva a Genova

Genova - «Son felice, perché il sindaco ha fatto tanto e i genovesi non hanno mai mollato». Ha esordito così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini all'ingresso della Prefettura di Genova, dove si è recato per la firma dell'Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il suo Ministero e Regione Liguria.



Le dichiarazioni - «Finora grazie a questi provvedimenti ho visto una riduzione dei reati e una riduzione del 90% del numero degli sbarchi, ma c'è ancora da lavorare, e lavoreremo» continua Salvini, commentando la situazione della sicurezza in Italia. E riguardo le affermazioni del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio il Vicepremier non le manda certo a dire: «Io non rispondo con le parole, rispondo coi fatti. I Ministri sono pagati per lavorare, e io sto lavorando per la sicurezza del Paese: pensate solo all'ultima ONG di cui si sta parlando e che ora sta muovendo verso altri lidi. Io il mio lavoro lo sto facendo: sto dimostrando coi fatti ciò che deve essere fatto, e vorrei che lo facessero anche gli altri Ministri, sbloccando cantieri come quello della TAV - opera fondamentale per collegare l'Italia al resto d'Europa e per inquinare meno - e quant'altro

Riguardo il tema cardine della giornata - quello della sicurezza, fulcro dell'Accordo firmato oggi dal Governatore della Liguria e dal Prefetto per la promozione della sicurezza integrata tra Ministero dell'Interno e Regione Liguria - Salvini non ha dubbi: «Io sto sempre con le forze dell'ordine. Mio nonno mi diceva sempre "Male non fare, paura non avere": quando vedo una divisa io mi fermo, tolgo il cappello e porto rispetto. Se qualcuno si comporta diversamente può andare in contro a delle conseguenze, e deve tenerlo in conto. A Genova sono già arrivati 50 poliziotti in più, e ne arriveranno altri con la nuova pianta organica della Questura, quindi sono felice».



L'incontro - Parlando dell'incontro previsto alle 15 a Sampierdarena tra il Ministro del Carroccio e gli abitanti della zona rossa, poi, il commento del vicepremier rimane conciso: «Questo pomeriggio andrò a parlare con cittadini e commercianti che vogliono di più, ma i genovesi hanno già fatto tanto - non mollando mai e mugugnando spesso - e il Governo sta lavorando bene». E, quando gli vengono chieste delucidazioni in merito ai risarcimenti per coloro che abitano ai confini della zona rossa, il vicepremier "passa la palla" direttamente al sindaco di Genova Marco Bucci, a cui ritiene spettino la maggior parte dei meriti: «I soldi ci sono, e presto potremo agire. È questione di 2-3 settimane, ma stiamo lavorando».