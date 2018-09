Imparosicuro, gli assessori Cavo e Giampedrone all´istituto Cassini

Genova - Oggi all'Istituto Cassini, gli assessori regionali alla Protezione civile e alla Formazione Giacomo Giampedrone e Ilaria Cavo parteciperanno all'evento di formazione sul rischio alluvione #imparosicuro dedicato agli insegnanti, ideato da Regione Liguria e Alfa - Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento, con il supporto scientifico di Arpal – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e la collaborazione del Miur – Ufficio scolastico regionale per la Liguria.



Dopo gli oltre 130 insegnanti accorsi ieri ad Albenga, oggi la formazione si sposta su Genova. Imparosicuro è un percorso didattico per scuole primarie e secondarie sul tema dell'allerta meteo e dei comportamenti da adottare: è stato predisposto materiale per insegnanti e studenti, calibrato per le scuole primarie e secondarie.



I kit didattici sono suddivisi in moduli strettamente correlati tra loro e con contenuti consequenziali, adattando le attivita` al contesto in cui e` inserita la classe e alle necessita` degli studenti. E` stato previsto un approccio a partire dall'esperienza pratica, dove i temi verranno trasmessi attraverso iniziative concrete. Ogni modulo e` presentato con una descrizione sintetica dei contenuti e delle attivita` proposte e la durata stimata. Parte integrante del kit è rappresentata dagli allegati, scaricabili dal portale e costantemente aggiornabili.