«L’antifascismo e la difesa della Costituzione vanno sostenuti con i fatti»

Genova - «Caro Sindaco, cari Assessori, cari Consiglieri di maggioranza, sulla fascia tricolore di un’amministrazione compaiono lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune.

Durante il 25 aprile in piazza Matteotti avete ricordato che chiunque deve riconoscersi nella Costituzione. E’ vero e lo stemma sulla fascia è lì a ricordare ad ogni Sindaco di qualunque colore politico, il valore della Repubblica e la lunga lotta di chi si è battuto affinchè si affermassero la democrazia e la libertà. Valori che la repubblica sociale ha osteggiato da sempre, con la violenza e nel sangue»: così Giovanni Crivello, capogruppo del Gruppo Consiliare Lista Crivello.



«Il 25 aprile ho condannato coloro che sono venuti a fischiare in piazza, si è trattata di un’azione inaccettabile. Con altrettanta fermezza, ritengo fondamentale che la fascia tricolore simbolo delle istituzioni, non debba essere presente ad incontri come quello di Staglieno. Bucci in più circostanze ha citato il comandante partigiano Bisagno - prosegue - Provate a domandarvi quale potrebbe essere la posizione dello stesso Bisagno se fosse ancora in vita dinnanzi a tali commemorazioni. L’antifascismo, la difesa della Costituzione sono principi che vanno riaffermati, sostenuti ed incoraggiati ogni giorno, non solo con le parole, ma con i fatti e

l’agire comune, con scelte istituzionali che non siano contradditorie con quanto si è affermato nella piazza il 25 aprile giorno della liberazione», conclude.