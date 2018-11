«No al declino del territorio, sì alla crescita sociale ed economica»

Manifestazione da parte di Cgil e Uil davanti alla Prefettura di Genova

Genova - Cgil e Uil scendono in piazza, davanti alla Prefettura di Genova, contro il declino del territorio, mercoledì 12 dicembre alle ore 17.



Motivo - Le organizzazioni sindacali «vogliono unire la crescita sociale ed economica del territorio, a loro avviso abbandonato da un governo in perenne campagna elettorale. Il crollo del ponte Morandi ha messo in difficoltà il tessuto economico e sociale della Città metropolitana e aggravato le ferite di un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e infrastrutturale».



Richieste - «Le due associazioni sindacali hanno riassunto le richieste della manifestazione in 6 punti: per un territorio che deve recuperare tempo e terreno, sulle grandi opere infrastrutturali, realizzando presto e bene: Terzo Valico, Gronda, Nodo Ferroviario; per una portualità forte che deve essere sostenuta attraverso le opere necessarie per competere con gli scali più importanti d'Europa; per un'industria che sia capace di intercettare importanti investimenti per trasformarli in nuove e importanti opportunità occupazionali; per un territorio che va messo in sicurezza con una concreta lotta al dissesto idrogeologico; per maggiori garanzie sul sociale a partire da una sanità pubblica, oggi in grande sofferenza, rendendola più efficace ed efficiente in particolare nelle zone con maggiore difficoltà a causa del crollo del ponte; per l'economia del Tigullio-Golfo Paradiso che necessita di fondi e di interventi strutturali necessari non solo a ricostruire quanto distrutto nelle aree coinvolte dalle recenti mareggiate, ma anche a garantire il lavoro e l'occupazione cioè le condizioni minime se davvero si vuole ragionare nell'ottica di sviluppo possibile e rilancio del territorio».