«Non condivido la linea del governo e le scelte sanitarie della giunta»

Il consigliere regionale De Paoli lascia la Lega dopo mesi di idiosincrasie con un breve discorso in consiglio regionale

Genova - Giovanni De Paoli molla la Lega. L'ormai ex esponente del Carroccio ha deciso di rompere con i salviniani annunciando la sua scelta oggi in consiglio regionale, dove siede dal 2015.



Motivo - «Non condivido la linea politica di questo governo - ha spiegato -, non condivido certe scelte fate in sanità da questa giunta, l'arroganza con cui esponenti della Lega trattano le istituzioni democratiche che non la pensano come loro sventolando rosari e Vangeli vari. Non sopporto più le angherie che questa Lega esercita quotidianamente nei miei confronti. Lascio questo partito se ancora di partito si possa parlare e per il momento aderisco al gruppo misto. Garantirò il mio voto a questa maggioranza soprattutto per il rispetto e l'amicizia che mi lega al grande presidente Giovanni Toti».