«Nulla di fatto per i lavoratori e per il futuro del territorio»

Filcams, Fisascat, Uiltucs hanno incontrato il liquidatore di Fiera e il direttore del Porto Antico

Genova - «Sembrava fosse chiusa, ma stamattina, le proposte fatte alle Organizzazioni Sindacali da Porto Antico e Fiera di Genova in Liquidazione per il passaggio degli ultimi 18 dipendenti, sono state considerate irricevibili, in quanto sono stati chiesti gravi atti formali di rinuncia che mettono a rischio i diritti dei lavoratori»: lo hanno affermato Filcams, Fisascat, Uiltucs.



«Non solo continua a mancare un piano industriale di integrazione delle due società e il rilancio delle attività di Fiera, ma nessuna garanzia é stata data ai dipendenti delle due società di una non sovrapposizione dei ruoli che porterebbe a conseguenze infauste per qualche addetto - hanno proseguito - Pertanto, nel corso dell’incontro, abbiamo chiesto chiarezza di percorso, ruoli e futuro per tutti i dipendenti e per un'area che oggi più che mai, è centrale nell’economia della città e della regione. Le parti hanno concordato un incontro per il 18 ottobre, così che ognuno possa fare le debite valutazioni».



«Chiediamo l’immediata convocazione di un tavolo con i soci delle due Società che si ricorda essere al 90% composte da Enti e quindi chiedono alla politica, di assumersi le responsabilità del caso per dare risposte non interpretabili», hanno concluso.