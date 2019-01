«Serve responsabilità di fronte alle emergenze che hanno colpito la Liguria»

Così in una nota il governatore della Regione Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci sullo sciopero degli autotrasportatori

Genova - «È francamente stupefacente che domani vi sia a Genova una giornata di sciopero dell’autotrasporto proprio mentre al comparto genovese vengono destinati ben 180 milioni di euro a compensazione dei disagi alla viabilità dello scalo ligure. Le emergenze che hanno investito la nostra regione avrebbero bisogno di senso di responsabilità da parte di tutti di fronte alle nuove e alle vecchie problematiche che stiamo cercando attraverso il dialogo di risolvere»: lo hanno scritto in una nota congiunta il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Sindaco di Genova Marco Bucci.



Investimento - «Un senso di responsabilità che dovrebbe farsi ancor più vivo alla luce dello sforzo fatto, con denaro dei cittadini, per lenire i disagi. Non solo si tratta del più ingente investimento mai fatto nel settore, ma il piano dei lavori, anch’esso finanziato con denaro pubblico, che le istituzioni locali e il Governo stanno predisponendo, va proprio nella direzione di risolvere molti dei problemi strutturali del porto denunciati dagli autotrasportatori. Tale piano verrà presentato e illustrato di qui a pochi giorni, già la prossima settimana, e varrebbe la pena che venisse ascoltato prima di arrecare danno a se stessi, alla competitività delle aziende e ai comuni cittadini».



Protesta - «Pertanto riterremmo un gesto di responsabilità congelare lo sciopero visto il titanico sforzo di quasi 600 milioni pubblici che verranno investiti nel settore. Per risolvere i problemi serve la buona volontà e lo sforzo di tutti, la protesta di domani invece non aiuta nessuno e danneggia quello spirito di concertazione che simili investimenti dovrebbero invece stimolare», hanno concluso Toti e Bucci.