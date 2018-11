125 milioni di fondi europei per investire nella crescita e in nuovi posti di lavoro

La Regione ha messo a sistema i fondi per destinarli a opportunità di crescita

Genova - La messa a sistema dei fondi europei a disposizione della Regione Liguria consentirà investimenti per oltre 125 milioni di euro. L'azione è stata illustrata durante il secondo appuntamento degli Stati Generali dell'occupazione dagli assessorati di Sviluppo economico, Politiche attive del lavoro, Formazione, Sociale e Agricoltura alle parti sociali. L'incontro si è svolto a Palazzo San Giorgio ed erano presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il viceministro a Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, gli assessori regionali Andrea Benveduti, Gianni Berrino, Ilaria Cavo, Stefano Mai e Sonia Viale.



L'obiettivo è massimizzare le ricadute delle risorse a disposizione per la creazione di opportunità di crescita, sviluppo e nuovi posti di lavoro in Liguria. I cinque ambiti di intervento coinvolti sono: ricerca e innovazione (19,33 milioni di euro di investimenti regionali); sviluppo del sistema produttivo (67,33 milioni di euro); sostegno agli under 29 e over 50 (27,5 milioni di euro); rafforzamento presenza delle donne sul mercato e interventi nell'area del sociale (7,35 milioni di euro); creazione d'impresa (4 milioni di euro).