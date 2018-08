38° anniversario della Strage di Bologna, presente l´assessore Viscogliosi

Genova - Sarà l'assessore Arianna Viscogliosi, a rappresentare il Comune di Genova giovedì 2 agosto a Bologna per il 38°anniversario della strage di Bologna, manifestazione promossa dall'Associazione Familiari Vittime della Strage del 2 Agosto e dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi.



La giornata commemorativa comincerà alle 6,30 al Parco della Montagnola, dove è previsto l'arrivo da tutta Italia delle staffette podistiche "Per non dimenticare"; alle 9,15 un corteo delle Città partecipanti alla manifestazione, con i Gonfaloni, partirà lungo via dell'Indipendenza e arriverà in Piazza Medaglie d'Oro, dove si terrà l'intervento del Presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strage alla Stazione di Bologna, Paolo Bolognesi. Seguirà un minuto di silenzio in memoria delle vittime e l'intervento del Sindaco di Bologna, Virginio Merola; poi, presso il Primo Binario della Stazione di Bologna, vi sarà la deposizione di corone alla memoria delle vittime della strage. Alle 11,15 sarà celebrata la Santa Messa dall'Arcivescovo della Città Metropolitana di Bologna nella Chiesa di San Benedetto