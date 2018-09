A Genova Francesco Lollobrigida presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d´Italia

Genova - «Avevamo concordato con l'onorevole Francesco Lollobrigida un incontro privato per domani per parlare delle future azioni del partito per Genova, ma visti gli ultimi sviluppi negativi del 'decreto Genova' ho chiesto a Francesco di allungare la sua permanenza nella nostra città per fargli vedere di persona l'emergenza che Genova sta vivendo e il Capogruppo dei nostri parlamentari arriverà a Genova per le 10 e si fermerà fino alle 20» così Matteo Rosso capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia.



«Lo scopo di questa giornata è quello di dare al partito a Roma una chiara rappresentazione dei tantissimi problemi che sta vivendo Genova e al suo arrivo lo porteremo con la metropolitana a Brin e poi a piedi incontrando i commercianti arriveremo fino ai limiti della Zona Rossa. Successivamente seguiranno una serie di incontri, prima con i dirigenti del partito poi con il Sindaco Bucci e infine con il Presidente Toti per consentire al nostro capogruppo in Parlamento di poter poi intervenire sul Governo perché si faccia delle emergenze di Genova e non ci abbandoni come ora invece sta avvenendo», conclude Matteo Rosso.