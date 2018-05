A Palazzo Tursi una delegazione di Diplomatici dall´America Latina

Genova - Questa mattina il sindaco Marco Bucci ha ricevuto - nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi - una delegazione di diplomatici di Paesi dell'America Latina in città per questo fine settimana. La folta e qualificata rappresentanza composta da 6 ambasciatori, 10 consoli e da esponenti dell'lila era accompagnata da Roberto Speciale della Casa Fondazione America. Presente all'incontro Elisa Serafini, assessore comunale ai Giovani e alla Cultura.



Legame - Dopo aver illustrato, in un breve annedottico excusus la storia del seicentesco Palazzo e di Genova nei secoli passati, il Sindaco ha parlato del suo impegno per far crescere la città, del Porto e dell'economia cittadina, della tecnologia e delle infrastrutture e dei legami che da sempre il capoluogo ligure intrattiene con il Sud America.



Valori - Ha, poi, ricordato che l'integrazione, oggi, con tutte le comunità latino americane residenti è un valore importantissimo, da supportare anche con la costruzione di una cultura integrata e valori condivisi. L'assessore Serafini ha sottolineato, nel suo intervento, quanto sia grande l'impegno dell'Amministrazione civica nel dialogo con i bambini e i giovani sudamericani, nelle scuole e nei centri aggregativi, per coinvolgerli nella Genova del futuro. Al termine. la visita guidata dal Sindaco, nei Musei di Strada Nuova, per vedere gli strumenti a corda appartenuti al virtuoso Niccolò Paganini in mostra permanente.