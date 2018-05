Abbandono rifiuti ingombrati, Pd: «Situazione tragica in molte aree»

Genova - «#Genovameravigliosa. Ma non in via Pellegrini, via Spaventa e via del Campasso fino al Ponte Morandi. In queste parti di città, la situazione di abbandono di rifiuti ingombranti è veramente tragica, come testimoniano le foto in allegato scattate ieri, sabato 5 maggio 2018»: così il Gruppo Pd in comune Genova e Municipio Centro Ovest.



Quartieri - «La giunta Bucci ha dichiarato di voler attuare un inasprimento delle sanzioni per questo genere di comportamento e l'installazione di 58 nuove microtelecamere contro le discariche abusive - aggiungono - Ad oggi però le telecamere non risultano essere state installate in tutti i quartieri e si rileva una distribuzione non uniforme nelle diverse aree della città».



Aggiornamenti - «Rispetto a quanto annunciato dall'Amministrazione, la sensazione, percorrendo le vie in zona Campasso, è che, al di là dei proclami, la giunta abbia perso il controllo. Come Gruppi consiliari in Comune e Municipio monitoreremo l'evolversi della situazione e chiederemo puntuali aggiornamenti alla giunta in Comune sui primi risultati di questa azione», concludono.