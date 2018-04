Alfie Evans, Corso: «Venga portato a Genova e curato al Gaslini»

Genova - «Considerate le notizie che giungono dal Regno Unito, e in vista della nuova udienza convocata dall'Alta Corte, ho ritenuto fosse importante presentare un ordine del giorno in Consiglio Comunale riguardante Alfie Evans, il bimbo britannico affetto da una malattia neurodegenerativa e ricoverato presso l'ospedale pediatrico di Liverpool. Con questo documento, peraltro firmato da tutti i capigruppo e votato all'unanimità, abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta di far sì che il Comune, insieme al supporto di Regione Liguria, garantisca il trasporto e le cure del paziente presso l'ospedale Gaslini, un'eccellenza della pediatria dove potrà avere in assoluto la migliore assistenza di cui necessita»: così Francesca Corso - Consigliere comunale della Lega.



«Colgo l'occasione per ringraziare il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, e la vicepresidente e assessore regionale, Sonia Viale, che, in accordo con i vertici della struttura, hanno già dato piena disponibilità a trasportare in Italia e accogliere presso l'ospedale pediatrico genovese il piccolo Alfie».