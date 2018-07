Alghe tossiche sul genovese, Paita: «Il Governo intervenga per tutelare l´ambiente»

Genova - «Nei giorni scorsi a seguito di analisi condotte da Arpal è stata segnalata la presenza di alghe tossiche lungo i litorali del Savonese e del Genovese, e più precisamente nei comuni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle, Albissola e Savona. Le analisi effettuate hanno segnalato la presenza di 68mila cellule per litro d'acqua e la relativa assegnazione di un codice giallo rispetto alla pericolosità»: così Raffaella Paita, deputata Pd.



«Proprio per questa anomala situazione ho deciso di presentare una interrogazione ai ministri dell'ambiente e dell'agricoltura perché, anche se non è stata disposto nessun divieto di balneazione ma segnalata la necessità di fare attenzione ad immergersi, è comunque del tutto evidente che si tratta di una situazione di criticità che rischia di avere ripercussioni anche sulla stagione turistica. Chiedo pertanto al governo quali iniziative intende assumere al fine di contrastare l'accaduto per tutelare l'ambiente e gli operatori turistici da possibili ripercussioni negative in termini di presenze sul litorale savonese e genovese».