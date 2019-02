Amiu investe il 2% su Aral: una parte dei rifiuti di Genova finiranno nell´alessandrino

La decisione è arrivata nel consiglio comunale che si è svolto a Tursi

Genova - Il consiglio comunale di Genova ha approvato a maggioranza la delibera che dà il via libera all'ingresso da parte di Amiu, la partecipata che si occupa della gestione dei rifiuti, nel capitale di Aral, azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti in provincia di Alessandria.



Investimento - «L'operazione sarà determinante per salvare l'azienda piemontese e anche se Amiu investirà una piccola cifra per il 2% del capitale, da parte dell'opposizione sono state sollevate numerose critiche».



Rifiuti - In base all'operazione Genova conferirà nella discarica di Aral a Castelceriolo provincia di Alessandria parte dei rifiuti prodotti nel territorio comunale, circa 50 mila tonnellate all'anno, fino al 2023.