Amiu, Pirondini: «Fondamentali per l´azienda contratto di servizio e nuovi impianti»

Genova - «Il servizio di Amiu sarà prolungato e se sì fino a quando? E soprattutto che ruolo avrà l’azienda nella costruzione ed eventuale gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti?»: sono le domande che Luca Pirondini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ha posto all’assessore all’ambiente Matteo Campora nel suo articolo 54.



Replica - L’assessore Campora ha fatto luce sulla vicenda: «È intenzione dell’Amministrazione prolungare il contratto di servizio con Amiu. Ricordo che l’affidamento della gestione è di competenza della Città Metropolitana che concorda con il Comune circa la necessità di tale prolungamento. A luglio è stato approvato, anche da Città Metropolitana, il piano dei rifiuti. È stato modificato anche lo statuto di Amiu, permettendo anche ai Comuni del genovesato di entrare nell’azionariato della Municipalizzata, in modo da poter partecipare a diverse gare in Comuni delle Riviere. Per quanto concerne la costruzione dei nuovi impianti Amiu sta provvedendo alla progettazione e per la costruzione stiamo studiando varie opzioni. A gennaio 2019 saremo in grado di indicare la via tecnica scelta e ricordo ancora che l’affidamento è in capo alla Città Metropolitana».